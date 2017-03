Daten: forsa. (2016) / Foto: US Air Force, gemeinfrei

Ab dem 27. März 2017 werden die Vereinten Nationen in New York über die Ächtung und Abschaffung von Atomwaffen verhandeln, die Teilnahme daran ist freiwillig. Dass die Bundesregierung den Verhandlungen über ein Atomwaffenverbot fernbleiben will, sorgt für Protest aus den Reihen der Friedens- und Entwicklungsarbeit - auch von Ohne Rüstung Leben.



Warum Deutschland nicht über ein Atomwaffenverbot verhandeln will, begründete der ehemalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier in einem Schreiben an mehrere Organisationen der Friedens- und Entwicklungsarbeit - darunter Ohne Rüstung Leben. Seiner Meinung nach werde ein Verbot, das die Atomwaffenstaaten nicht einbindet, wirkungslos sein. Dennoch betonte er, dass die Bundesregierung das Ziel einer nuklearwaffenfreien Welt teile. Hier finden Sie das Schreiben des Bundesaußenministeriums [PDF-Download].

In ersten Reaktionen bedauerten und kritisierten die Friedensorganisationen die Haltung der Bundesregierung, mit der diese - wie die Atomwaffenstaaten - die Möglichkeit aufgibt, den geplanten Vertrag der Vereinten Nationen mitzugestalten. Sascha Hach, Sprecher von ICAN Deutschland, sagte: "Indem sie sich aus einer für die Weiterentwicklung des Völkerrechts zentralen multilateralen Debatte ausklinkt, gibt sie [die Bundesregierung] wichtige und von der Bevölkerung getragene friedenspolitische Werte preis."



Antwortschreiben an das Bundesaußenministerium

Die angeschriebenen Organisationen haben nun den Dialog mit dem neuen Bundesaußenminister Sigmar Gabriel aufgenommen. In einem auch von Ohne Rüstung Leben unterzeichneten Schreiben betonen sie unter anderem, dass Atomwaffen die einzigen Massenvernichtungswaffen sind, die noch nicht völkerrechtlich verboten sind. Weiter heißt es:

"Die Bundesregierung begründet ihre Verweigerung von Verhandlungen damit, dass die Atomwaffenstaaten nicht einbezogen seien und der Nichtverbreitungsvertrag (NVV) Ausgangspunkt eines Atomwaffenverbotes sein müsste. Der Verhandlungsprozess steht jedoch allen Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen, einschließlich der Atomwaffenstaaten und ihren Alliierten offen."



"Boykott schadet der Glaubwürdigkeit Deutschlands"

"Herr Minister, der Boykott von multilateralen Verhandlungen zu einem Atomwaffenverbot schadet der Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik im Bereich der nuklearen Rüstungskontrolle und widerspricht ihrem souveränen Anspruch, mehr globale Verantwortung zu übernehmen. Die aktuelle Haltung der Bundesregierung ist mit dem außenpolitischen Selbstverständnis Deutschlands als fördernde Kraft

des Völkerrechts und einer friedensstiftenden Weltordnung nicht vereinbar."

"Wir fordern Sie, Herr Minister, daher eindringlich dazu auf, die harte und ablehnende Haltung Deutschlands gegen ein Atomwaffenverbot aufzugeben, an den im März, Juni und Juli 2017 stattfindenden Verhandlungen teilzunehmen, hierbei eine konstruktive Rolle einzunehmen und sich für eine mit dem Nuklearen Nichtverbreitungsvertrag vereinbare völkerrechtliche Lösung einzusetzen."



Das vollständige Antwortschreiben an den Bundesaußenminister [PDF-Download].

